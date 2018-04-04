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İnşaattan demir hırsızlığı şüphelisi kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

ADANA'da inşaatta çalışan işçilerin cuma namazına gitmesini fırsat bilerek 15 bin lira değerindeki demirleri kamyonete yükleyerek çalan Mustafa İşbilen (34), kamera görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.  Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde Ahmet Gögen'in (45) sahibi olduğu inşaatta çalışan işçiler, 23 Mart'ta cuma namazına gitmek için inşaattan ayrıldı.

İnşaattan demir hırsızlığı şüphelisi kameradan yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da inşaatta çalışan işçilerin cuma namazına gitmesini fırsat bilerek 15 bin lira değerindeki demirleri kamyonete yükleyerek çalan Mustafa İşbilen (34), kamera görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde Ahmet Gögen'in (45) sahibi olduğu inşaatta çalışan işçiler, 23 Mart'ta cuma namazına gitmek için inşaattan ayrıldı. İşçilerin inşaatta olmadığını gören hırsız, bir süre sonra yanına yaşı küçük 2 kişiyi daha alarak kamyonetle inşaat alanına geldi. Kamyonete 15 bin lira değerindeki demirleri yükleyip kaçtı. Namaz sonrası demirlerin çalındığını fark eden işçilerin bilgilendirdiği inşaat sahibi Ahmet Gögen, polise giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polisler, hırsızlık anının bölgedeki bir güvenlik kamerasını yansıdığını saptadı. Görüntüden kimliği saptanan Mustafa İşbilen evinde yakalandı.
'HURDA SANDIM'
Emniyete götürülen Mustafa İşbilen, sorgusunda şunları söyledi:
"Hurdacılık yapıyorum. İnşaat etraflarında hurda toplarken bu inşaat alanının çevresinde ve boş alanda hurda demirler ve demir direkler olduğunu gördüm. Demir direklerin başında ve çevresinde kimse yoktu. Akıncılar Mahallesi'nde hamallık yapan 2 Suriyeli şahsı alarak olay yerine yaklaşık olarak bir saat sonra gittim. İki seferde toplam 125 adet demir direği kamyonete yükleyerek, daha önceden tanıdığım hurdacıya tanesi 20 liradan 2 bin 500 liraya sattım. Parayla borçlarımı kapattım, evimin ihtiyaçlarını karşıladım. Ben inşaat demir direklerinin atıl hurda olduğunu düşünerek aldım, sahibinin olduğunu bilseydim almazdım. Pişmanım, müştekinin zararını karşılamak istiyorum."
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İşbilen, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İnşaattan demir hırsızlığı şüphelisi kameradan yakalandı

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