İnşaattan demir kesme makinesi çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaattan tekerlekli demir kesme makinesi çalındı.
Olay, İshaklı Mahallesi Çamlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın önünde üzeri branda ile örtülü 12 bin lira değerindeki tekerlekli demir kesme makinesi henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Cuma günü inşaatta çalışan demir kesme makinesinin sahibi inşaat ustası Arif Oytun, bugün inşaata geldiğinde demir kesme makinesinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından demir kesme makasını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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