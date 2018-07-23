İnşaattan düşen 18 yaşındaki işçi öldü

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde 18 yaşındaki Adem Koçan, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşerek öldü.
Olay, Cihatlı Mahallesi'nde apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta babası ile birlikte çalışan Adem Koçan, 6'ncı katta dengesini kaybederek beton zemine düştü. 10 gün önce 18 yaşına giren Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Koçan'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Binada çalışan diğer işçiler, inşaatta yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürdü. Polis soruşturma başlattı.
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