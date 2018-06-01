İnşaattan düşen elektrik ustası yaşamını yitirdi

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, elektrik ustası Ziya Reis (41) çalıştığı inşaatta, tavana tesisat döşerken düşü, öldü.
Olay dün, Erenler Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın tavanında elektrik tesisatını döşeyen Ziya Reis, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ziya Reis, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ziya Reis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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