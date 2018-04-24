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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de inşaatta çalışan bir işçi, çalıştığı binadan aşağı düşerek ağır yaralandı.Olay, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Eskişehir’de inşaatta çalışan bir işçi, çalıştığı binadan aşağı düşerek ağır yaralandı.
Olay, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında çalışma sırasında İ.Ş. (40) isimli işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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