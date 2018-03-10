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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Karabük’te çalıştığı inşaatın 5.

Karabük’te çalıştığı inşaatın 5. katında kalıp söken işçi, dengesini kaybedip toprak zemine düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işinde çalışan Recep Coşkun (55), kalıp söktüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. katta toprak zemine düştü. Coşkun’un düştüğünü fark etmeyen diğer işçiler uzun bir süre sonra toplanmaya başladıkları sırada aramaya başladıkları arkadaşlarını zeminde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi. Bu sırada inşaatta ise bazı işçilerin çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Recep Coşkun’un cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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