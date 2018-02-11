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İnşaattan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ Üniversitesi yerleşkesinde yapılan inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi Ali Çalışkan (35), hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaattan düşen işçi öldü

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi yerleşkesinde yapılan inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi Ali Çalışkan (35), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay bir hafta önce, Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaat çalışan Ali Çalışkan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ali Çalışkan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alı Çalışkan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ali Çalışkan'ın cenazesi bugün İzmit'te toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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