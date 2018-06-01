İnşaattan düşen işçi öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen inşaat işçisi Mahmut Yakupoğlu, yaşamını yitirdi.
Olay öğleden sonra, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında kalıpları çakan Mahmut Yakupoğlu, dengesini kaybederek düştü. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Mahmut Yakupoğlu'nun öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yakupoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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