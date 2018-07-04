İnşaattan düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, çalıştığı inşaatta düşerek ağır yaralanan Rıza Kılınç (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, yaklaşık 15 gün önce, Dilovası'nda bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpları bağlamaya çalışan Rıza Kılınç, dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Kılınç, İzmit'te özel bir hastanede tedaviye alındı. Rıza Kılınç dün gece saatlerinde hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Kılınç'ın cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

