İnşaattan düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çalıştığı inşaatın 2’nci katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Esmerçay Mahallesinde meydana geldi. Bavuş Caddesi üzerinde yapımı süren binanın inşaatında çalışan Yılmaz İ. (28), çalıştığı inşaatın 2’nci katında dengesini kaybederek düştü. Sert zemine çakılan işçi, yaralandı. Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.