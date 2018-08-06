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İnşaattan düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi 606 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 2’nci katında çalışan inşaat işçisi Yusuf Mansız (25), dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Mansız’ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Mansız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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