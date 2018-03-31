İnşaattan düşen müteahhit yaralandı

Samsun’da inşaat halindeki bir binanın 1. katından düşen müteahhit yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Parkı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatı inceleyen müteahhit bir anda dengesini kaybederek 1. kattan beton zemine çakıldı. 2,5 metrelik yükseklikten düşerek yaralanan Hüseyin S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Müteahhidin düştüğü inşaata giden Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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