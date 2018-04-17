İnşaattan düşen sıva ustası yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, dengesini yitirerek inşaatın ikinci katından düşen sıva ustası Kadir Kaçmaz (38) yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, Koçyazı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan sıva ustası Kadir Kaçmaz, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Kafa üstü düşen Kadir Kaçmaz, ağır yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan işçi kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İnşaatta çalışan işçiler olay yerine gelen gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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