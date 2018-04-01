İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’da inşaattan malzeme çalıp satan 2 kişi ile malzemeleri satın alan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Haliliye İlçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesindeki bir inşaatta gerçekleşen hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnşaatın evresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği M.H.B. ile M.Ç.’yi gözaltına aldı. Şahısların verdiği ifade doğrultusunda malzemeleri satın aldığı belirlenen İ.U.’ya ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, inşaat malzemeleriyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada
Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum