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İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da inşaattan malzeme çalıp satan 2 kişi ile malzemeleri satın alan bir şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Haliliye İlçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesindeki bir inşaatta gerçekleşen hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı.

İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’da inşaattan malzeme çalıp satan 2 kişi ile malzemeleri satın alan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Haliliye İlçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesindeki bir inşaatta gerçekleşen hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı. İnşaatın evresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği M.H.B. ile M.Ç.’yi gözaltına aldı. Şahısların verdiği ifade doğrultusunda malzemeleri satın aldığı belirlenen İ.U.’ya ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, inşaat malzemeleriyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

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