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İnsan kaçakçıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Bodrum’dan Yunanistan’a göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İnsan kaçakçıları tutuklandı

Bodrum’dan Yunanistan’a göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 organizatörden 2’si tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu Suriye uyruklu 29 göçmen yakalandı. İlçe girişindeki kavşakta araç içinde yakalanan kaçaklar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken mültecileri Kos Adasına kaçırmaya çalışan organizatörler ise ekiplerin takibi sonucu Gümbet Mahallesinde ele geçirildi. A.A.Ş. ve M.M. isimli Suriyeli şüpheliler ile M.A.K. isimli Türk şüpheli KOM ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli kaçak göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Mahkemeye çıkarılan A.A.Ş ve Suriye uyruklu M.A.K tutuklanırken M.M ise adli kontrolü serbest bırakıldı.

İnsan kaçakçıları tutuklandı

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