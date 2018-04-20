İnsan kaçakçıları yol kenarına bırakıp kaçtı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, insan kaçakçıları Yunanistan’ın Midilli Adasına gitme vaadiyle kandırdıkları 27 kaçak göçmeni yol kenarına bırakıp kaçtı. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.