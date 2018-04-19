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İnsan kaçakçılığından 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda göçmen kaçakçılığından yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı yollardan deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda göçmen kaçakçılığından yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı yollardan deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Buna göre, 2018 yılının 4 aylık ilk çeyrek bölümü ile 2017 yılının ilk çeyrek bölümü karşılaştırıldığında 2017 yılında 140 yabancı uyruklu şahıs, 2018 yılında ise toplam 718 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan organizatör sayısı 2017 yılında 27 iken, 2018 yılında ise sayı 53’e yükseldi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan B.T. (50), Ç.K. (27), Ü.K. (43), R.K. (28), F.K. (31), Ş.D. (34), A.D. (42), F.Y. (37), H.T. (31), M.Y. (31) ve S.S. (30) olmak üzere 11 kişi ile 88 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 41 adet can yeleği, 19 adet şambrel ve 4 adet şişirme pompası ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye sevk edilen 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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