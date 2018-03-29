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İnsan tacirlerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yıkı şeridinden deniz yoluyla teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne illerinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yıkı şeridinden deniz yoluyla teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne illerinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, bu sabah başlatılan 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 82 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ülke tarihinin en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı açıklandı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak geçmiş tarihlerde birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı. Toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleriyle birlikte yakalanırken, 17 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı zamanda operasyon kapsamında PKK terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki kişinin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

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