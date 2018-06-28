HABER

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 04:07 | Son Güncelleme

Pek çok açıdan gizemini koruyan öpüşme davranışını mercek altına alan bilim insanları çarpıcı sonuçlara ulaştı. Maymunlarda bu davranışın incelemesinin ardından, türümüzün midesi guruldamaya başladığı için öpüşmeye başlamış olabileceği keşfedildi.

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti? Bu sorular ve çok daha fazlası, öpüşme davranışını inceleyen filematoloji alanında yapılan çalışmalarla incelendi ve bazı bulgulara ulaşıldı.

ACIKTIĞIMIZ İÇİN ÖPÜŞMEYE BAŞLAMIŞ OLABİLİRİZ

Bilim insanları öncelikle insanın yakın akrabalarına bakarak öpüşmenin gizemini çözmeye çalıştı. Maymunlarda bu davranışın incelemesinin ardından, türümüzün midesi guruldamaya başladığı için öpüşmeye başlamış olabileceği keşfedildi.
Araştırmacılar 1915'in başlarında, yetişkin şempanzelerde öpüşmenin neye benzediğini gözlemlediler. Şempanzelerde bu davranışın, çiğnenmiş bir yiyeceği ağız yoluyla bir diğerine aktarmak için kullanılan, pek romantik olmayan bir besleme yöntemi olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları insanların neden öpüştüklerine dair en yaygın teorilerden birini üretti: Belki de bu davranış atalarımızın birbirlerine yiyecek aktarma yönteminden evrimleşti.

SEKS KİMYASALLARI AKTARIMI

Romantik arzularla öpüşmek neredeyse yalnızca insanlarda görülen bir davranış. Çalışmalara göre öpüşmek, seks yapma isteği ve yeteneğine dair ipuçlarını aktarmanın bir yolu olabilir. İnsanlar tükürükleri aracılığıyla kimyasal sinyalleri yaydıkları için bu yöntemin ortaya çıkmış olması güçlü ihtimaller arasında. Tükürükte testosteron gibi seksle ilgili kimyasallar bulunuyor ve ağızdaki mukoza zarı bu hormonlara karşı hassas.

2007 yılında bir grup sosyal bilimci, bin üniversite öğrencisini öpüşme tercihleri bakımından inceledi. Çalışmada, erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranda ‘tükürüklü öpüşmeyi' sevdikleri belirlendi. Hipoteze göre, kimyasal ipuçları konusunda hassasiyeti düşük olan erkekler, partnerin seks için uygun olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla daha fazla tükürükle temas kurmaya ihtiyaç duyuyor.

KALICI BİR ETKİ BIRAKIYOR

Öpüşmeye dair dikkat çekici araştırmalardan biri adli tıp bilimi alanından yapıldı. Eylem sonrası insan vücudunda meydana gelen değişimleri tespit edebilmek için 12 çift üzerinde ‘yoğun öpüşme' incelemesi yapıldı ve daha sonra tükürükleri analiz edildi. 2013 yılında yayımlanan çalışma, erkek DNA'sının öpüşmenin başladığı andan itibaren 60 dakikaya kadar karşı tarafın tükürüğünde kaldığını tespit ettiler. Adli tıp biliminin bu bulguyu cinsel saldırı suçlarının tespitinde kullanabileceği düşünülüyor.

PEKİ YA HİÇ ÖPÜŞMEMİŞ OLANLAR?

Bilim insanları bu deneyimi hiç yaşamamış olanlar üzerine de incelemeler yaptı. ABD'de hiç öpüşmemiş üniversite öğrencilerinin hayatlarına bakan araştırmacılar, "daha nevrotik ve öz saygısı düşük" olduğu tespit edilen bu kişilerin aynı zamanda daha müdahaleci ebeveynlere sahip olduklarını belirledi.

Ancak araştırma sonuçları tamamen acımasız da değildi. Hiç öpüşmemiş bu kişilerin akranlarına oranla daha az alkol tükettikleri ve ‘daha akademik' oldukları da tespit edildi.

Kaynak: Sputnik

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Elazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralıElazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öpüşme İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti bilim insanları filematoloji maymun

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İlginizi Çekebilir

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Diğer Haberler
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.