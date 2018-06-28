İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti? Bu sorular ve çok daha fazlası, öpüşme davranışını inceleyen filematoloji alanında yapılan çalışmalarla incelendi ve bazı bulgulara ulaşıldı.

ACIKTIĞIMIZ İÇİN ÖPÜŞMEYE BAŞLAMIŞ OLABİLİRİZ

Bilim insanları öncelikle insanın yakın akrabalarına bakarak öpüşmenin gizemini çözmeye çalıştı. Maymunlarda bu davranışın incelemesinin ardından, türümüzün midesi guruldamaya başladığı için öpüşmeye başlamış olabileceği keşfedildi.

Araştırmacılar 1915'in başlarında, yetişkin şempanzelerde öpüşmenin neye benzediğini gözlemlediler. Şempanzelerde bu davranışın, çiğnenmiş bir yiyeceği ağız yoluyla bir diğerine aktarmak için kullanılan, pek romantik olmayan bir besleme yöntemi olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları insanların neden öpüştüklerine dair en yaygın teorilerden birini üretti: Belki de bu davranış atalarımızın birbirlerine yiyecek aktarma yönteminden evrimleşti.

SEKS KİMYASALLARI AKTARIMI

Romantik arzularla öpüşmek neredeyse yalnızca insanlarda görülen bir davranış. Çalışmalara göre öpüşmek, seks yapma isteği ve yeteneğine dair ipuçlarını aktarmanın bir yolu olabilir. İnsanlar tükürükleri aracılığıyla kimyasal sinyalleri yaydıkları için bu yöntemin ortaya çıkmış olması güçlü ihtimaller arasında. Tükürükte testosteron gibi seksle ilgili kimyasallar bulunuyor ve ağızdaki mukoza zarı bu hormonlara karşı hassas.