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İnşat işçileri çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, 5 katlı bir inşaatın çatısında iskele kurarken dengelerini yitirip düşen iki işçiden Mehmet Özdemir (38) yaşamını yitirdi, Arif Acun (27) ağır yaralandı.

İnşat işçileri çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 5 katlı bir inşaatın çatısında iskele kurarken dengelerini yitirip düşen iki işçiden Mehmet Özdemir (38) yaşamını yitirdi, Arif Acun (27) ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta bulunan 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Kalıp ustası, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Özdemir ile inşaat işçisi Arif Acun, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki binanın çatısında iskele kurmak isterken, dengelerini yitirdi. Özdemir yan taraftaki binanın terasına, Acun ise inşaatın yanına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özdemir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Arif Acun ise ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Özdemir'in yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Mehmet Özdemir'in cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşat işçileri çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralıİnşat işçileri çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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