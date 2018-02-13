Instagram paylaşımıyla yakalandı! 15 yıl ceza aldı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da pastane işleten Samsunlu inşaat mühendisi Yusuf Genç, 21 Mart 2015'te evinde boğazı kesilmiş ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Tataristan polisi, Genç'in, bu ülkedeki ortağı Denizlili Şakir Meral tarafından öldürüldüğünü saptadı. Ülkeden kaçtığı belirlenen Meral, Interpol tarafından da aranmaya başlandı. Interpol, Şakir Meral'in, Rusya uyruklu eşi Y.M. ve 2 çocuğuyla birlikte 22 Mart 2016'da Türkiye'ye İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptığını ve aynı gün de uçakla Konya'ya geldiğini belirledi. Çiftin izini kaybettirdiği tespit edildi. Interpol, yaklaşık 1 hafta sonra da durumu Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

SOSYAL MEDYADA BULUNDU



Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şakir Meral ve ailesini sosyal medyadan bulmaya çalıştı. Meral'in eşi Y.M.'nin sosyal medya uygulaması Instagram'da bir hesabının bulunduğunu belirleyen polis, kadını takibe aldı. Yapılan incelemede, Y.M.'nin Alanya'daki bir otelde ailece çektirdikleri fotoğrafa paylaşımlar arasında rastlandı. Fotoğrafın çekildiği otele giden polis, aileyi bulamadı. Otel kayıtlarında ise sahte isimle kaldıkları belirlendi.