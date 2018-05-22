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İnternet fenomeni kadın dolandırıcılık çetesiyle gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

SOSYAL medyada söylediği şarkılarla tanınan internet fenomeni Seda S.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-SOSYAL medyada söylediği şarkılarla tanınan internet fenomeni Seda S. telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıları sosyal medya üzerinde milyonlarca kez izlenen Seda S.'nin birlikte gözaltına alındığı çetenin milyonlar liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlı Urfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Seda S.'nin internet fenomeni olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda S.'nin operasyon kapsamında Esenyurt'ta rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.
Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü.
Telefon dolandırıcılık şebekesi üyelerinin sorgularının Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. Şarkılarının klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S. , Seda Tripkolic adıyla tanınıyor.

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