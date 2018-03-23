Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) İNSTAGRAM ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni T. Ö. sosyal medyada müstehcen resim ve videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. T. Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen T. Ö. Ataşehir'de bulunan evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan T.Ö.'nün evinde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Herkes uzaylı olduğuna inanmıştı! Altından trajedi çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum