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İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, internet kafede 2 lira yüzünden çıkan kavgada Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir (19) bıçaklanarak yaralandı.

İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, internet kafede 2 lira yüzünden çıkan kavgada Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir (19) bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19); kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir'den 2 lira istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zafer Tuğrap S.; ağabey ve kardeşini darbettiği sırada kavgaya arkadaşı E.G. (17) de karıştı. E.G., 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı.
Yaralanan Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir, olay yerine çağrılan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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