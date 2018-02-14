İnternet kafede yan bakma cinayeti

Bursa’da bir internet kafede yan bakma tartışması cinayetle son buldu.
Olay, 11 Şubat Pazar günü öğle saatlerinde Selamet Mahallesi 2. Ceviz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (20) ve C.G. (30), bir internet kafede yan bakma meselesinden ötürü tartıştı. Münakaşa bir süre sonra kavgaya dönüşürken, E.K. yanında bulunan bıçak ile C.G’yi kalbinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs kurtarılamadı. Firar eden E.K. ise polis ekiplerinin takibi neticesinde aynı gün yakalandı. Zanlı, olayda kullandığı bıçağın namlusunu rögara, sapını ise bir tarlaya attığını anlattı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameralarına ise C.G’nin E.K’yi kovaladığı anlar yansıdı.
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