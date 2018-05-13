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İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Erzurum'da işlettikleri internet kafeye ödevini yazıcıdan çıkarmak için gelen M.N.Ö.’yü (14) dudağından ve yanağından öptüğü iddia edilen R.K. (69) hakkında, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. M.N.Ö. 'Çıktı aldıktan sonra ’borcum ne kadar?’ diye sordum. ’Senin gibi güzel kızlardan para almıyoruz’ deyip, yanağımdam ve dudağımdan öptü' dedi.

İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

Olay, geçen 18 Aralık’ta merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde meydana geldi. Okuldan dönen M.N.Ö., ödevini yazıcıdan çıkarmak için R.K.’nin işlettiği markete gitti. İddiaya göre R.K., kendisinin çıktı almayı berecemediğini söyleyerek, genç kızı yan tarafta bulunan oğlunun işlettiği internet kafeye gönderdi. İnternet kafede kimse olmadığı için ödevini kendisi çıkaran M.N.Ö.’nün yanına gelen R.K., burada genç kızı dudağınan ve yanağından öptü.

ARKADAŞINA ANLATTI

Olayı ailesine anlatamayan 8’inci sınıf öğrencisi M.N.Ö., başından geçenleri sınıf arkadaşı ile paylaştı. Arkadaşının annesinin durumu öğrenmesi üzerine M.N.Ö., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine evli, 5 çocuk babası R.K. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan R.K. hakkında Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ALNINDAN ÖPTÜM"

1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan R.K., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurun torunu yaşında olduğunu belirten R.K., ailenin marketlerine borcu olduğu için iftira atıldığını savundu. Kendisinin yazıcıdan çıktı almayı bilmediği için M.N.Ö.’yü yönlendirdiğini anlatan R.K., "İnternet kafe kapalı olduğu bakkal gükkanına geldi. Bana ödevlerini çıkaracağını söyledi. Ben de anlamadığım için ’Git akşam gel, o zaman çıkartsınlar’ dedim. O da ’Ben anlıyorum’ diyerek internet kafeye geçti. Kendisi çıktı alınca ’Aferin’ diyerek alnından öptüm. 25 kuruş olduğu için kendisinden bu parayı istemedim" dedi.

"DUDAĞIMI ÖPTÜ"

R.K.’ye borçlarının olmadığını bildiren M.N.Ö., çıktı almaya gittiğinde sanığın internet kafenin anahtarını vererek iş yerine yönlendirdiğini söyledi. Bir süre sonra R.K.’nin yanına geldiğini ifade eden M.N.Ö., "Çıktı aldıktan sonra borcumu sordum. O da ’Senin gibi güzel kızlardan para almıyoruz’ dedi. Saçımı arkaya atarak önce yanağımı, sonra ise dudağımı birer kez öptü. ’Rafet amca ne yapıyorsun?’ dedim. İnternet kafeden ayrılıp eve gittim. Durumu aileme anlatıp, anlatmamakta tereddüt ettim" diye konuştu.

Mahkeme, eksikliklerinm giderilmesi için ertelendi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ESKİ TÜRKİYE YOK YENİ İSLAMI AHLAKLI, ÇOÇUKLARI KADINLARI KORUYAN TÜRKİYE EĞİTİM, EMNİYET, HUKUK NERDE AKP NİN KUYRUĞUNDA KİM FETÖŞ KİM DEĞİL ARAMASI YAPACAĞINA MEMLEKTİN NAMUSU AHLKAI ONURU GİDİYOR. İLLADA FÖTÖŞ ARIYORSANIZ İLAHI AKP DE TEPELERDE.KADIN AİLE ÇOÇUKDAN SORUMLU BAKAN TARIM BAKANLIĞI YAP İSTERSEN.ADALET BAKANI TENİS BAKANLIĞI YAP SENDE.HUKUKÇULAR CÜPPELERİ ATIN YERE SİYASETE SOYUNUN
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