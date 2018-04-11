İnternet üzerinden aldığı pompalı tüfekle intihar etti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da üniversite öğrencisi Oğuzhan E. (21), bir ay önce internet üzerinde siparişle aldığı pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Olay dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 5'inci Nil Sokak'ta meydana geldi. Kazakistan'da üniversite eğitimi gördüğü belirtilen Oğuzhan E., ailesinin yanına geldi. Oğuzhan E., evde kimsenin olmadığı sırasında pompalı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi. Eve gelen ailesi, Oğuzhan E.'yi kanlar içerisinde buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuzhan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılan Oğuzhan E.'nin bir ay önce kredi kartıyla internet üzerinden pompalı tüfek satın aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtildi.
Oğuzhan E.'nin psikolojik rahatsızlığının olduğu öne sürülerken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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