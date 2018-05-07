İnternet üzerinden fuhuş yaptıranlara operasyon: 5 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, internet üzerinden fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden verilen ilanlarla para karşılığında 44 kadına fuhuş yaptırıldığını belirledi. Bunun üzerine Samsun merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, internet sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda Ç.Ş., F.B.Ş., Y.K.Ş ve M.D. isimli şüpheliler İzmir'de; M.Y. isimli şüpheli ise İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere ilgili mahkeme kararı gereği el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına ve bir araca mahkeme kararı ile şerh konulduğu belirtildi. Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.
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