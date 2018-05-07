HABER

İnternet üzerinden fuhuş yaptıranlara operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, internet üzerinden fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, internet üzerinden fuhuş yaptıran 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden verilen ilanlarla para karşılığında 44 kadına fuhuş yaptırıldığını belirledi. Bunun üzerine Samsun merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, internet sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda Ç.Ş., F.B.Ş., Y.K.Ş ve M.D. isimli şüpheliler İzmir'de; M.Y. isimli şüpheli ise İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere ilgili mahkeme kararı gereği el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına ve bir araca mahkeme kararı ile şerh konulduğu belirtildi. Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Gündeme bomba gibi düşecek iddiaGündeme bomba gibi düşecek iddia
Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Görüntüler Şanlıurfa'dan geldi! Ağaçları böyle istila ettiler...

Görüntüler Şanlıurfa'dan geldi! Ağaçları böyle istila ettiler...

Uyarıları dikkate almadılar! ‘Bu keyif boğulmaya değer’

Uyarıları dikkate almadılar! ‘Bu keyif boğulmaya değer’

Ayşe öğretmen, 6 ay sonra yeniden cezaevine girecek

Ayşe öğretmen, 6 ay sonra yeniden cezaevine girecek

Ay'da insanları bekleyen tehlike

Ay'da insanları bekleyen tehlike

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.