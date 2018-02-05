İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Türkiye’de binlerce kadın doğuştan rahmi olmadığı için ya da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle anne olamıyor. Farklı nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, son yıllarda taşıyıcı anneliği de tercih ediyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

Türkiye’de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Annebaba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gidiyor.

YAŞ ARALIĞI 20-49



Habertürk'te yer alan habere göre, adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye’ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.