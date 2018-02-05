HABER

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 08:28 | Son Güncelleme

Yasa dışı olmasına rağmen internet ve sosyal medyaya verilen taşıyıcı anne ilanları görenleri şaşkına çevirdi. Yüzlerce kişinin, taşıyıcı anne olmak ve taşıyıcı anne bulmak için internete ilan verdiği ortaya çıktı. İlanlarda en çok Kıbrıs, Gürcistan ve ABD'nin tercih edilirken, taşıyıcı annelik ile ilgili tarifenin 150-300 bin TL arasında değiştiği gözlendi.

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Türkiye’de binlerce kadın doğuştan rahmi olmadığı için ya da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle anne olamıyor. Farklı nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, son yıllarda taşıyıcı anneliği de tercih ediyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

Türkiye’de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Annebaba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gidiyor.

YAŞ ARALIĞI 20-49

Habertürk'te yer alan habere göre, adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye’ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye’de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı’ oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor. Adaylar arasında atanamayan öğretmenden Türkiye’de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadın bulunuyor. Yaşları 20-49 arasında değişiyor, 3 çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. İstedikleri ücretler ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

Taşıyıcı anne için servet harcadıTaşıyıcı anne için servet harcadı

"GENLERİMİ TAŞIMAYACAK"

Taşıyıcı annelik, internetin her eve girmesiyle devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Taşıyıcı anne olmak için internete ilan veren K., eşinden ayrıldığını, İzmir’de yaşadığını belirtiyor. 1 çocuk annesi K., maddi sıkıntılar nedeniyle bu yönteme başvurmuş. Birkaç kez yasadışı şekilde yapma yönünde teklif geldiğini belirten K., hukuki sorunla karşılaşmamak için teklifleri kabul etmediğini anlattı. Bebeğin kendi genlerini taşımayacağı için doğumdan sonra aileye vermekte sorun yaşamayacağını kaydeden K., bunun için 150 bin TL ücret talep ediyor.

3 YILDA 80 ÇOCUK

Gürcistan merkezli taşıyıcı annelik ajansının sahibi Dr. Murat Vural, internette taşıyıcı anne ilanı verenleri uyardı:

“Taşıyıcı annelik Türkiye’de suç. Yasalara göre soy bağı değişimi olduğu için Türkiye’de kesinlikle yasak. Bizi de arıyorlar taşıyıcı annelik için ama uyarımızı yaparak telefonu kapatıyoruz. Merkezimiz Gürcistan’da. Türk vatandaşlarının taşıyıcı annelik yapmasını ve ailelerin kendi adaylarını bulmasını kabul etmiyoruz. Yasal olarak burada, Gürcü annelerle bu işlemi yapıyoruz. Her şey legal. Gürcistan’da 3 yılda 80 Türk çift bu yöntemle çocuk sahibi oldu.”

tasiyici

İŞTE İNTERNETE VERİLEN İLANLARDAN BAZILARI....

  • G.: Maddi zorluklarımdan dolayı taşıyıcı anne olmak istiyorum. İstanbul’da yaşıyorum, 30 yaşındayım. Öğretmenim, eşim bir bankada mühendis. Çocuğum yok, birkaç yıl daha çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Alkol-sigara kullanmıyorum, süreci Türkiye’de evimde geçirmek istiyorum...

  • A.: 28 yaşındayım, evliyim, 1 çocuk annesiyim. Sigara, alkol yok, hiçbir sağlık sıkıntım yok. Lisans mezunuyum (atanamayan öğretmen) eşimle ortak kararımız. Bütün yasal anlaşmaları yaparak taşıyıcı anne olmak istiyorum.

  • A.T.: Kocaeli’nde yaşıyorum, 29 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Daha önce bir kez taşıyıcı annelik yaptım ve Allah’ın izniyle sağ salim ailesine teslim ettim. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Yumurta donörü de olabilirim.

  • Z.: 26 yaşındayım, sağlık sorunum yok. Önlisans mezunu, evli ve bir çocuk sahibiyim. Oğluma iyi bir eğitim hayatı vermek istiyorum. Maddi durumum müsait değil. Eşim de razı. Kıbrıs gibi bir yere gidip her masrafı karşılama ve 200 bin karşılığı yaparım.

    • Z.: Kırgızistan vatandaşıyım. İstanbul’da yaşıyorum. İlk defa böyle bir işi kabul etmek zorunda kaldım. 1 kızım var 4 yaşında Kırgızistan’da. Büyük bir miktarda borcum var onun için mecburum ve taşıyıcı annelik yapmak istiyorum.

    B.: Taşıyıcı anne olmak istiyorum. Türkmenistanlıyım, 3 çocuk annesiyim. Normal doğum.

    E.Ç.: Daha önce taşıyıcı annelik yaptım, anlaşabilirsek taşıyıcı anne olmak isterim.

    • Ö.: Taşıyıcı anne arıyoruz, işlemleri Kıbrıs’ta yaptıracağız yasal olarak.

    • U.Y.: Gizlilik esastır. Para hiç sorun değil. Önemli olan gerçekten yapmak istemesi.

    • H.: Taşıyıcı anne aramaktayız. Kendini bilen, dürüst, saygın insanlar aramaktayız. Ücret görüşülür. İstanbul olursa iyi olur. Dul ya da bekâr olursa daha kolay olur.
    Gay oğluna taşıyıcı anne olduGay oğluna taşıyıcı anne oldu
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Taşıyıcı Anne sosyal medya internet ilan

    En Çok Okunan Haberler

    O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

    O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

    Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

    Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

    Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

    Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

    Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

    Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

    Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

    Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

    Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

    Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

    İlginizi Çekebilir

    74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...

    74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...

    Selfie faciası! Durumları ağır

    Selfie faciası! Durumları ağır

    Hayalet villanın havuzunda dehşet!

    Hayalet villanın havuzunda dehşet!

    Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

    Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

    O polis için flaş karar!

    O polis için flaş karar!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

    Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

    Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

    Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

    Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

    Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

    Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

    Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

    'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

    'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

    Şişli’de iki katlı ev çöktü

    Şişli’de iki katlı ev çöktü

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.