HABER

İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, internetten ruhsatsız silah satışı yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, internet aracılığıyla ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, internetten ruhsatsız silah satışı yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, internet aracılığıyla ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan bir dairede yaşadığı belirlenen Y.A.B.’yi gözaltına aldı. Ayrıca evde yapılan aramada, seri numaraları silinmiş 2 tabanca, 3 tüfek ile mevcut silahlara ait 85 fişek ve mermi ele geçirildi.
Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkışMeral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.