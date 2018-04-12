İnternetten silah satışı yapan şüpheli gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, internet üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen Y.A.B., polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde 2 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Gökmeydan Mahallesi'nde oturan Y.A.B.'nin evine baskın düzenledi. İnternet üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen Y.A.B.'nin evinde seri numaraları silinmiş olan 2 tabanca, 3 tüfek, 44 mermi ile 41 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A.B. sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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