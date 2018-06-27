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İnternetten tanıştığı İsveçli kadını dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hüseyin A.

İnternetten tanıştığı İsveçli kadını dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Hüseyin A. (48) internet üzerinden tanıştığı İsveçli M.O'yu (64) dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
KKTC'de yaşayan Hüseyin A., 2016 yılında mobil arkadaşlık uygulaması Tinder'de, Steven Emde Peterson adıyla açtığı hesap üzerinden İşçveçli M.O. ile tanışıp sohbet etmeye başladı. Türkiye'de önemli bir boru şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Hüseyin A., bu yolla kadının güvenini kazandı. Bir ara paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hüseyin A., M.O.'dan önce 79 bin Euro, ardından da 68 bin 500 dolar para aldı. M.O.'nun çalıştığı banka, Eylül 2017'de, 'Tanınmayan bir ülke olan KKTC'ye yüklü miktarda para gönderildiği için' iç soruşturma başlattı. M.O.'ya "Neden KKTC’deki bir hesaba yüklü para gönderdiniz?" sorusu soruldu. M.O., KKTC'ye değil, Türkiye'ye para gönderdiğini söyledi.
​Süreci takip etmek için KKTC'ye gelen M.O., Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu, dolandırıldığını öne sürdü. Girne'de gözaltına alınan Hüseyin A. da, 'Sahtekârlıkla para temini' ve 'Başkasının kimliğine bürünme' suçlarından gözaltına alındı. Mahkemede "Benim sadece Facebook hesabım var. Tinder hesabım yok, başka bir sahte hesabım da yok" diyen Hüseyin A. tutuklandı.

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