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İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, internet üzerinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, internet üzerinden Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sosyal medyadan ve internet üzerinden bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Tarihi eserleri satmaya çalışan kişileri takibe alan polis, 2 kişinin otomobillerinin plakasını tespit edip, operasyon başlattı. Dün yapılan operasyonda, 2 sürücüyü durduran polis ekipleri, otomobilin şoför mahallinde, kapı bölmelerine saklanan tarihi eserleri ele geçirdi. Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 35 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 42 süs eşyası, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İnternetten tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

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