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İntihar edeceğini söyleyen oğlunu azarladı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisi arayarak caminin minaresine çıkıp intihar edeceğini söyleyen O.C. sokakta yürürken bulundu. Eşinin çalışmadığı için kendisine kızdığını söyleyen O.C.'ye annesi tepki göstererek, "Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Utanmıyor musun?" diyerek azarladı.

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi'nde yaşayan O.C. polisi arayarak mahallede bulunan Yeşil Cami'nin minaresine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Polis ve 112 Acil ekibi hızla mahalleye gelirken, O.C.'yi sokakta yürürken buldu. Eşinin sürekli çalışmadığı için kendisine kızdığını söyleyen O.C., intihar etmeye karar verdiğini belirtti. Polis, O.C. ile görüşürken, gencin annesi yanına geldi. İsmi öğrenilemeyen anne, "Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Alkol alıyorsun, ondan sonra bu tür şeyler yapıyorsun. Utanmıyor musun?" diyerek oğlunu azarladı. Polisin ikna çabaları sonucu hastaneye gitmeyi kabul eden O.C., 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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