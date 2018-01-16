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İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 17:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan denize atlayarak intihar ettiği iddia edilen Esra Ercömert'in (41) cesedi bulundu. Ercömert'in, kızı Ecem Balcı'nın (17) kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Kandıra Kaltalkayası mevkiinde önceki gün, deniz kenarındaki kayalıklarda Esra Ercömert'in çantası bulundu. Ercömert'in yazdığı notta herkesten hakkını helal etmesini istediği belirlendi. Bunun üzerine hemen arama çalışması başlatıldı. Sahil güvenlik, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deniz polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda, helikopterle kontrollerde bulunulurken, dalgıçlar da denizde arama yaptı. Dün yapılan aramalarda Esra Ercömert'in izine rastlanmadı. Bugün devam eden çalışmalarda Ercömert'in cesedi, itfaiye dalgıçlarınca bulunarak denizden çıkarıldı.

Esra Ercömert'in, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Ecem Balcı'nın kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocaeli Gölcük’te sağlık sorunlarıyla boğuşan anne-kızın mücadelesi, acı bitti. Her şey 42 yaşındaki Esra Ercömert’e 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulmasıyla başladı. Eşinden boşanan genç kadın, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı’nın desteğiyle yaşama tutundu, hastalığı alt etti. Ancak kısa süre sonra aileye ikinci kötü haber geldi. Bu defa Ecem meme kanserine yakalanmıştı.

ECEM'İN İZİ BULUNAMADI

Geçen yıl konulan teşhisin ardından kemoterapi gören Ecem, ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iki hafta önce taburcu edilen genç kız, 6 Ocak’ta Gölcük Kalıcı Konutları’ndaki evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Anne Esra Ercömert, kızının kaybolması üzerine polise başvurdu. Bir yandan annesi ve yakınları, bir yandan da polisin aradığı Ecem’in izi bulunamadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Ecem’in yakınları önceki gün de anne Esra Ercömert’in intiharıyla sarsıldı. Kandıra’da denize atlayarak hayatına son veren Esra Ercömert’in önce kıyıda bıraktığı sırt çantasına ulaşıldı. Denizde yapılan aramada da cansız bedeni bulundu. Ercömert’in, kızı Ecem’in kanser olduğu haberini aldıktan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

İNTİHAR NOTU

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Esra Ercömert’in çantasında kendi el yazısıyla yazdığı tahmin edilen intihar notu bulundu. Notta, “Kayalıklardan atlıyorum. Herkes hakkını helal etsin” ifadeleri yer aldı.

Kayıp genç kızın amcası Hakan Balcı yaşadıkları şoku şöyle anlattı: “Ecem çok hayat dolu biriydi. Neden böyle kayboldu anlam veremedik. Annesinin intihar edeceği de hiç aklımızın ucundan geçmezdi.”

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli rahim kanseri Esra Ercömert

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