İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

ŞÜPHELİ MADDEYİ AFAD EKIPLERI ALDI
Antalya'da 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç.'nin evinde bulunan tozu almak için akşam saatlerinde gelen AFAD ekipleri, şüpheli madde ve elbiseleri çanta ile delil poşetine koydu. Ekipler, büyük titizlikle evden çıkardıkları şüpheli maddeyi, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüpheli maddenin bulunduğu poşet, polis ekip otosuna konularak Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüpheli madde daha sonra incelenmek üzere Çevre İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
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