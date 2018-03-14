İntihar eden hastaya, doktor acil müdahale için birinci kattan atladı

BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, prostat tedavisi gören Mehmet Başak (89), hastanenin ikinci katından aşağı atladı. Çamaşırhanenin çatısına düşen hastaya acil müdahale etmek için 2 metre yüksekliğindeki birinci kattan çatının üstüne atlayan doktor Abdullah Baykuş'un da ayağı kırıldı. Mehmet Başak yaşamını yitirirken, Abdullah Baykuş'un ayağı ise alçıya alındı.
Olay gece saatlerinde, Bartın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Prostat tedavisi nedeniyle 9 Mart'ta hastaneye yatırılan Mehmet Başak, ikinci katta bulunan dahiliye servisindeki odanın penceresinden aşağı atladı. Odaya gelen refakatçi olan oğlu, babasının yerinde olmadığını görünce hemşireye haber verdi. Pencereden aşağı bakıldığında Mehmet Başak'ın çamaşırhanenin çatısında hareketsiz yattığı görüldü. Doktor Abdullah Baykuş, Mehmet Başak'a müdahale etmek için birinci kattan çamaşırhanenin çatısına atladı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayan Baykuş'un sağ ayağı kırıldı. Mehmet Başak itfaiyenin yardımı ile çamaşırhanenin çatısından aşağı indirilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Abdullah Baykuş'un ise kırılan ayağı alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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