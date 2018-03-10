İntihar eden lise öğrencisi hayatını kaybetti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini astıktan sonra ailesi tarafından kurtarılan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.T., kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşanını kaybetti.
Olay, Sinop'da 8 Mart Perşembe günü meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.T., evin tavanına kendini iple asarak intihar girişiminde bulundu. Odaya giren aile, çocuklarının tavana asılı halde görüp hemen aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptı. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. İntihar teşebbüsünde bulunan F.T., durumu ağır olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.T., doktorların bütün çabalarına rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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