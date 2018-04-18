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İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 06:34 | Son Güncelleme

Aydın’da ilaçla intihar eden öğretmen adayı Merve Çavdar’ın arkadaşları anlattı: "Özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı. Ataması yapılmadığı için sürekli ‘Ne yapacağım’ diye düşünüyordu."

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Aydın’ın İncirliova İlçesi’nde, çok sayıda andidepresan ilaç içerek canına kıyan Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar’ın (25) arkadaşları, “İş bulamaması onu bunalıma soktu” dedi.

Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2014 yılında Sosyal Bilimler öğretmenliğinden mezun olan Merve Çavdar (25) önceki gün sabah saatlerinde “İş bulmaya gidiyorum” diyerek İncirliova İlçesi’ndeki evinden ayrıldı. Çavdar, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde yanına aldığı antidepresan ilaçların hepsini içerek intihar etti.

Gazete Habertürk'ten Ronahi Dündar ve Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre; Çavdar’ın yakın arkadaşı E.İ., “Üniversiteden beri arkadaşımdı. Annesi, babası ve kız kardeşiyle beraber Aydın’da yaşıyordu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Babası çiftçi. 4 sene içinde sadece bir etüt merkezinde kısa süreli olarak çalıştı. Onun dışında özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı. Ataması yapılmadığı için sürekli ‘Ne yapacağım’ diye düşünüyordu. Hayat dolu sürekli gelecek planları yapan biriydi” dedi.

Çavdar’ın diğer arkadaşı İ.S. ise, “Merve çok güler yüzlü pozitif bir kızdı. KPSS’yi kazandı ancak branşıyla ilgili kadro sıkıntısı nedeniyle iş bulamadı” diye konuştu.

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Merve Çavdar intihar atanamayan öğretmen

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