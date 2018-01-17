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İntihar eden polis memuru toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesindeki bir parkta dün tabancasıyla intihar eden polis memuru Mustafa Ç. (44), bugün Bayındır ilçesinde toprağa verildi.

Tire Hükümet Konağı'nda görevli, evli ve 2 kız çocuğu babası polis memuru Mustafa Ç., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Son zamanlara içine kapanık tavırlar sergilediği belirtilen Mustafa Ç., dün sabah Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evinin yakınlarındaki parkta başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Polis memuru Mustafa Ç. için bugün ikindide, Tire İmam Hatip Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Tire Başsavcısı Fatih Geliş, Tire Cumhuriyet savcıları Ali Saim Demirkol ve Uğur Taşkıran, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Okan Özer, Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Kiraz Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, bazı siyasi partilerin temsilcileri, çeşitli kurum ve kuruluşların müdür ve yöneticileri ile Mustafa Ç.'nin mesai arkadaşı polis memurları katıldı. Mustafa Ç. cenaze namazının ardından memleketi Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova Mahallesi'nde toprağa verildi.

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