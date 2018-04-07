İntihar etmek için denize atlayan şahsı polis kurtardı

Antalya’da Yavuz Özcan Parkı’nda intihar etmek için denize atlayan şahsı polis ekipleri kurtardı.

Olay gece saat 01.25 sıralarında meydana geldi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Yavuz Özcan Parkı deniz kısmından bağırma sesleri duydu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri Joker Botu ile sesin geldiği yere intikal ederek, su üzerinde bir kişinin yattığını gördü.

Su üzerinde yatan şahıs daha sonra bota alınarak karaya çıkarıldı. Şahın polisteki ilk ifadesinde intihar etmek amacı ile Yavuz Özcan Parkı civarından atladığını söylediği öğrenildi. R.C. isimli şahıs Kaleiçi Yat Limanı’na intikal ettirilerek 112 görevlilerine müdahale yapabilmeleri için teslim edildi.