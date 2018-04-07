HABER

İntihar etmek için denize atlayan şahsı polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Antalya’da Yavuz Özcan Parkı’nda intihar etmek için denize atlayan şahsı polis ekipleri kurtardı.Olay gece saat 01.25 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da Yavuz Özcan Parkı’nda intihar etmek için denize atlayan şahsı polis ekipleri kurtardı.
Olay gece saat 01.25 sıralarında meydana geldi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Yavuz Özcan Parkı deniz kısmından bağırma sesleri duydu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri Joker Botu ile sesin geldiği yere intikal ederek, su üzerinde bir kişinin yattığını gördü.
Su üzerinde yatan şahıs daha sonra bota alınarak karaya çıkarıldı. Şahın polisteki ilk ifadesinde intihar etmek amacı ile Yavuz Özcan Parkı civarından atladığını söylediği öğrenildi. R.C. isimli şahıs Kaleiçi Yat Limanı’na intikal ettirilerek 112 görevlilerine müdahale yapabilmeleri için teslim edildi.

Komşu kızına ahlâksız teklif!Komşu kızına ahlâksız teklif!
18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı18 ilde FETÖ operasyonu! İkinci dalga başladı
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.