İntihar etmek için denize atlayan şahsı polis kurtardı

Antalya’da Yavuz Özcan Parkı’nda intihar etmek için denize atlayan şahsı polis ekipleri kurtardı.
Olay gece saat 01.25 sıralarında meydana geldi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Yavuz Özcan Parkı deniz kısmından bağırma sesleri duydu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri Joker Botu ile sesin geldiği yere intikal ederek, su üzerinde bir kişinin yattığını gördü.
Su üzerinde yatan şahıs daha sonra bota alınarak karaya çıkarıldı. Şahın polisteki ilk ifadesinde intihar etmek amacı ile Yavuz Özcan Parkı civarından atladığını söylediği öğrenildi. R.C. isimli şahıs Kaleiçi Yat Limanı’na intikal ettirilerek 112 görevlilerine müdahale yapabilmeleri için teslim edildi.
Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum