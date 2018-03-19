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İntihar etmek isteyen eşine seslendi: Gel gidelim çocuklar evde aç

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 23:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihara teşebbüs etti.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihara teşebbüs etti. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., “Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi. Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cemil A., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Meryem A. ile akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Meryem A., eşine, "Seninle boşanacağım, yeter artık" dedi. Eşinin boşanma kararını duyan Cemil A, evden çıkıp Yavuz Özcan Parkı'na geldi. Park içerisindeki banklarda bir süre oturan Cemil A., daha sonra 30 metrelik falezlerin kenarına çıkıp intihar edeceğini söyledi. 'ÇOCUKLARA YEMEK BİLE YEDİREMEDİM GEL GİDELİM' Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, falezler çevresinde güvenlik önlemi alıp Cemil A.'yı intihar kararından vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Meryem A.'dan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Meryem A. da ikna çabalarına dahil oldu. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., “Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi. Cemil A.'nın intihar etme kararında ısrarlı olduğunu söylemesi üzerine Meryem A. “Geçimsizlik yaşıyoruz. Ayrılacağımı söylediğim için intihar edecekmiş gibi yapıp beni kararımdan döndürtmeye çalışıyor" dedi. Polis ve Meryem A.'nın yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edilen Cemil A., falezlerin kenarından alındı. Cemil A., gazetecilerin görüntü almasını engellemek için yüzünü montuyla kapattı. Cemil ve Meryem A. çifti ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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