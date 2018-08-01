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İntihar etmek isteyen genç 3 saatte ikna edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayarak etmek Eren B.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayarak etmek Eren B. (28) polisi alarma geçirdi. Müzakereci polis Eren B.'yi 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Ayazağa Yeni Mezarlık Yolu'nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sevgilisiyle tartışan Eren B. üzerinde bulunan silahı başına dayadı. Bir iki el havaya ateş ettiği ileri sürülen Eren B. uzun süre otomobilin içerisinde bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile Özel Harekat polisleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu sırada Eren B.'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen ailesi de olay yerine geldi. Kız kardeşi, annesi ve babası uzun süre Eren B.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı. Polislerin operasyon için hazırlık yaptığını ve kendisine yaklaştığını gören Eren B. ekiplerin konumuna göre aracın yerini değiştirdi.

MÜZAKERECİ 3 SAATTE İKNA ETTİ

Yanında kimseyi istemediğini söyleyen genci ikna etmek için olay yerine müzakereci polis getirildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından Eren B. aracından inerek teslim oldu. Olay yerindeki çalışmaların ardından Eren B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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