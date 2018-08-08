İntihar ettiği iddia edilen kadının eşi tutuklandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı Yunus Hamarat ile gittikleri ormanlık alanda tabanca ile intihar ettiğini öne sürülen 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat'ın (36) eşi Yunus Hamarat, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
Çerkezköy'de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için önceki gün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Otomobilden inen çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na giden Yunus Hamarat, eşinin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alıp, intihar ettiğini öne sürdü. Yunus Hamarat, cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı. Sarıgül Hamarat'ın cenazesi ise Çerkezköy Ehl-i Beyt Dergahı'nda dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldü.
Cenazeye katılan Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez, "Eşi kardeşimi götürmüş ormanda öldürmüş. Başka da bildiğim bir şey yok" dedi. Ablası Özgül Dilek ise "Devlet koruyamadı, ağabeyim koruyamadı, ben koruyamadım. Bunu bacım hak edecek ne yaptı buna? 'Boşan' dedim. 'Çocukları göstermez, beni öldürür" demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" diye feryat etti.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yunus Hamarat, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Yunus Hamarat, çıkarıldığı mahkeme tarafından cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.
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