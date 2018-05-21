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İntihar etttiği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 4 gün önce başından vurulmuş halde boş bir arazide cesedi bulunan Hayrettin N.'nin (27) intihar ettiği belirlendi.

İntihar etttiği belirlendi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 4 gün önce başından vurulmuş halde boş bir arazide cesedi bulunan Hayrettin N.'nin (27) intihar ettiği belirlendi.
Hacılar İlçesine bağlı Erciyes Mahallesi Erciyes 1'inci Sokak'taki boş arazide bir gencin cesedi bulundu. Başından vurulmuş kişinin, inşaat ve gayrimenkul işi ile ilgilenen Hayrettin N. olduğu ve intihar ettiği belirlendi. Olayla ilglii soruşturma sürüyor.

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