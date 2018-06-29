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İntihar girişiminde bulunan ABD'li turist böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4’üncü kat penceresinden sarkan ABD’li turist Peter James Hofman Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı.

İntihar girişiminde bulunan ABD'li turist böyle kurtarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4’üncü kat penceresinden sarkan ABD’li turist Peter James Hofman Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay Sadri Alışık Sokak’ta bulunan bir otelde 15 Haziran 2018 günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle ABD’li turist Peter James Hofman kaldığı otel odasının 4’üncü kat penceresinden sarkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olayı fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Turistin odasına giren güven timleri, kendisini pencereden aşağı sarkan turisti son anda yakaladı. Sivil 2 polis memuru ABD’li turisti kollarından tutarak odaya çekmeyi başardı. Ölümün kenarından dönen Hofman hastaneye sevk edildi. Olay sırasında bir polis memurunun kolu çıktı. Hofman’ın odasında yapılan aramalarda 0.5 gram metanfetamin ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

İntihar girişiminde bulunan ABD'li turist böyle kurtarıldı

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