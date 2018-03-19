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İntihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çaycı kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çay ocağında çalışan Erol Çetin (21) ikna ederek kurtardı.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çay ocağında çalışan Erol Çetin (21) ikna ederek kurtardı. Öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan down sendromlu genç, atlayacağını söyledi. Olay yerine gelen polis ve çevrede toplananlar genci atlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında çalışan Erol Çetin, binanın çatısına çıkarak, genci ikna edip, indirdi. Polis, kimliği belirlenemeyen genci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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