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İntihar girişiminde bulunan hastane kaçağını jandarma komutanı ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Bursa’da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçan ve kendisini geri götürmek için gelen jandarma ekiplerini karşısında görünce intihar girişiminde bulunan H.A., Jandarma Yüzbaşı Ahmet Önder tarafından ikna edildi.Bursa’da madde bağımlısı olduğu ve ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında tutulan H.A.

Bursa’da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçan ve kendisini geri götürmek için gelen jandarma ekiplerini karşısında görünce intihar girişiminde bulunan H.A., Jandarma Yüzbaşı Ahmet Önder tarafından ikna edildi.
Bursa’da madde bağımlısı olduğu ve ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında tutulan H.A. hastaneden kaçtı. Konuyla ilgili ihbarda bulunulan jandarma ekipleri, H.A.’nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada jandarma ekiplerini karşısında gören H.A., balkon kapısını kırarak cam parçaları ile intihar edeceğini söyledi. Jandarmanın bütün çabasına rağmen ikna edilemeyince devreye Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jan. Yzb. Ahmet Önder girdi. Önder, H.A.’yı ikna ederek olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile hastaneye gönderdi. H.A. hastanedeki işlemlerinin ardından yarım kalan tedavisinin tamamlanması için Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

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