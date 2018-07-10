İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna etti

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ömer D.'yi polis ikna etti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Niksar Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Ömer D. (30), binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna girişimi sonrasında Ömer D., intihar etmekten vazgeçip, çatıdan aşağı indi. Ömer D., sağlık kontrolü için ambulansla Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti
Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
İyi bir cinsellik için köye gidin!
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum