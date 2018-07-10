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İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:41 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ömer D.'yi polis ikna etti.

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren, binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ömer D.'yi polis ikna etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Niksar Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Ömer D. (30), binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna girişimi sonrasında Ömer D., intihar etmekten vazgeçip, çatıdan aşağı indi. Ömer D., sağlık kontrolü için ambulansla Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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