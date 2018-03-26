Antalya’da yapımı devam bir inşaatta çalıştığı öğrenilen kalıp ustası, 8 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle aynı inşaatın 6. katına çıkarak intihara kalkıştı. Şahıs, polis tarafından son anda kurtarılırken, intihar girişimini izleyen vatandaşlara bir taksicinin gösterdiği tepki ise dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aydır inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı öğrenilen Harun A., iddialara göre 8 bin TL alacağını tahsil edemediği için inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Kalıp ustasını gören inşaat çalışanları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve inşaat çalışanları tarafından uzun ikna çabalarına aldırış etmeyen kalıp ustası, zaman zaman atlamaya yeltenince polis ve diğer çalışanlar geri çekildi.

İnşaatın dört bir yanından canlı yayın

Bu sırada intihar girişimini fark eden vatandaşlar, inşaatın çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturarak cep telefonlarına sarıldı. İnşaatın alt kısmında bekleyen kalabalıktan bazı vatandaşlar, intihar girişimini sosyal medya üzerinden canlı yayınla verirken, bir inşaat çalışanı ise yayını hemen girişimin olduğu bölgeden verdiği gözlendi. İnşaat çevresindeki apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden telefonla olayı çektikleri görüldü.